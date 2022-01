Ritorno in classe, Battiston: “Far tornare i ragazzi in presenza è una scelta politica, ma i dati dicono altro” (Di domenica 9 gennaio 2022) Roberto Battiston, docente di Fisica all'Università di Trento e coordinatore dell'Osservatorio epidemiologico dello stesso ateneo, in un'intervista a La Repubblica, fa il punto sull'attuale situazione epidemiologica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) Roberto, docente di Fisica all'Università di Trento e coordinatore dell'Osservatorio epidemiologico dello stesso ateneo, in un'intervista a La Repubblica, fa il punto sull'attuale situazione epidemiologica. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - SkyTG24 : Il ministro dell'Istruzione Patrizio #Bianchi, ospite a #eVenti, ha parlato del ritorno in classe degli studenti e… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - GMagaglio : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Brunetta: “Voglio tenere aperto il Paese, nessun paese europeo ha chiuso le scuole” - Avvenire_Nei : Contagi e controlli, da Roma le istruzioni ai presidi per il ritorno in classe -