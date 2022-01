Messa domenica 9 gennaio in tv su Canale 5: orario e diretta streaming (Di domenica 9 gennaio 2022) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su Canale 5 domenica 9 gennaio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un’affluenza limitata da parte dei fedeli per evitare il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Il programma della Santache sarà trassu. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un’affluenza limitata da parte dei fedeli per evitare il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – SantaSportFace.

Advertising

vaticannews_it : Domani domenica #9gennaio #PapaFrancesco presiederà nella Cappella Sistina la celebrazione della Messa impartendo i… - CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica #9gennaio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) - Prudenzi4 : RT @TridentinaNapol: Domenica 9 gennaio 2022, Sacra Famiglia: S. Messa in Rito Romano antico - ReErthu : @San_Patrignano @Pontifex_it Buongiorno Santo Padre vi starete preparando per la messa della domenica Buongiorno vi… - UgoBaroni : RT @proftv2000: #BuongiornoProfessore vi aspetta domani, domenica #9gennaio dopo la Santa Messa celebrata da #PapaFrancesco su @TV2000it (c… -