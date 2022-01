LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: al via la 1000 metri femminile! Nessuna italiana in gara (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 1.14.800 dell’olandese che chiude con 5.66 di vantaggio sulla ceca. Tocca a Vera Guntert e Ane By Farstad. 15.18 Saranno la ceca Zuzana Kursova e la padrona di casa Femke Kok ad esordire nella terza specialità di giornata. 15.15 Tra poco i 1000 metri femminili: non ci sono italiane in gara. 15.12 Premiazione in corso dei primi tre classificati dei 1500 metri maschili. 15.08 Alessio Trentini e Francesco Betti sono giunti rispettivamente 14° e 17° con 1.47.289 e 1.48.914 rispettivamente a 3.68 e 5.30 dalla vetta. 15.05 MEDAGLIA D’ORO PER KJELD NUIS E DOPPIETTA PAESI BASSI! Secondo Thomas Krol con 0.30 di ritardo: rivincita per il detentore del record della pista dopo la sconfitta patita due anni fa. Terzo il norvegese Allan Dahl Johansson ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 1.14.800 dell’olandese che chiude con 5.66 di vantaggio sulla ceca. Tocca a Vera Guntert e Ane By Farstad. 15.18 Saranno la ceca Zuzana Kursova e la padrona di casa Femke Kok ad esordire nella terza specialità di giornata. 15.15 Tra poco ifemminili: non ci sono italiane in. 15.12 Premiazione in corso dei primi tre classificati dei 1500maschili. 15.08 Alessio Trentini e Francesco Betti sono giunti rispettivamente 14° e 17° con 1.47.289 e 1.48.914 rispettivamente a 3.68 e 5.30 dalla vetta. 15.05 MEDAGLIA D’ORO PER KJELD NUIS E DOPPIETTA PAESI BASSI! Secondo Thomas Krol con 0.30 di ritardo: rivincita per il detentore del record della pista dopo la sconfitta patita due anni fa. Terzo il norvegese Allan Dahl Johansson ...

