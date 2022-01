Inter-Lazio | le formazioni ufficiali | gioca Sanchez

Leggi su 11contro11

(Di domenica 9 gennaio 2022) Andiamo a scoprire ledi, gara valida per la 20a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. I biancocelesti sono stati l’unica squadra a battere l’nel girone d’andata. I nerazzurri sono stati superati dal Milan in testa alla classifica. La prima gara del 2022 contro il Bologna, in programma il 6 gennaio, é stata rinviata per i numerosi casi di Covid negli emiliani. Per la sfida di stasera l’ex allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi deve fare a meno di Calhanoglu, squalificato. In attacco Lautaro sarà affiancato da. Solo panchina per Dzeko, appena rientrato dopo la negatività al Covid, e l’ex Correa. I biancocelesti si trovano all’ottavo posto in classifica, lontano dalle posizioni di vertice. La ...