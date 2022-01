Il Giappone vuole missili da crociera per i suoi sottomarini (Di domenica 9 gennaio 2022) Il governo nipponico ha iniziato a considerare l’installazione di missili da crociera a lungo raggio in grado di attaccare obiettivi terrestri sui sottomarini della Forza di Autodifesa Marittima (Jmsdf), così è chiamata la marina del Giappone. In particolare Tokyo sta considerando di introdurre questa nuova capacità sui sottomarini già in servizio e su quelli futuri, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 9 gennaio 2022) Il governo nipponico ha iniziato a considerare l’installazione didaa lungo raggio in grado di attaccare obiettivi terrestri suidella Forza di Autodifesa Marittima (Jmsdf), così è chiamata la marina del. In particolare Tokyo sta considerando di introdurre questa nuova capacità suigià in servizio e su quelli futuri, InsideOver.

