“È stata un’imboscata”. Ragazzo di 17 anni ucciso in un ostello, fermato un 20enne (Di domenica 9 gennaio 2022) Tragedia a Trieste, un Ragazzo di 17 anni Robert Trajkovich i è stato trovato morto ieri sera in un ostello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, il medico legale e il pm di turno. Il giovane sarebbe stato strangolato. In queste ore un 20enne è stato interrogato dagli investigatori e a quanto si apprende, all’origine del delitto ci sarebbero la gelosia per una ragazza. Ieri sera sul posto, un condominio di via Rittmeyer, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale. Il medico legale e il pm di turno che ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane triestino di origine serba. Prima del ritrovamento del cadavere, secondo le prime informazioni sul caso, vi sarebbe stata una violenta lite tra la vittima e un altro Ragazzo portato in caserma per ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Tragedia a Trieste, undi 17Robert Trajkovich i è stato trovato morto ieri sera in un. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, il medico legale e il pm di turno. Il giovane sarebbe stato strangolato. In queste ore unè stato interrogato dagli investigatori e a quanto si apprende, all’origine del delitto ci sarebbero la gelosia per una ragazza. Ieri sera sul posto, un condominio di via Rittmeyer, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale. Il medico legale e il pm di turno che ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane triestino di origine serba. Prima del ritrovamento del cadavere, secondo le prime informazioni sul caso, vi sarebbeuna violenta lite tra la vittima e un altroportato in caserma per ...

Advertising

Herbert403 : Robert Trajkovich, 17enne ucciso strangolato in un ostello a Trieste. Il padre: “È stata un’imboscata dell’ex della… - zazoomblog : Robert Trajkovich 17enne ucciso strangolato in un ostello a Trieste. Il padre: “È stata un’imboscata dell’ex della… - saragiudij : @repubblica Se i documenti non tanò validi perché’ l’ hanno imbarcato sull’aereo? E perché’ è stata ritenuta valida… - SSardanelli : chi sa se l'allora presidente del periodo 1995 era questo stesso cui le è stata tirata giù la statua? quello, pensa… - agogualtieri : @lucasofri 101 codardi, chi si batte per la propria libertà lo fa a viso aperto non nel chiuso di una cabina. È sta… -