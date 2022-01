Domenica In, Giovanna Civitillo e il primo appuntamento con Amadeus: “Mi sono ritrovata attaccata al finestrino”. Mara Venier: “Ti è zompato addosso?” (Di domenica 9 gennaio 2022) Ospite di Domenica In nella puntata di oggi 9 gennaio, Giovanna Civitillo ha raccontato a Mara Venier come è nato l’amore con Amadeus. I due sono sposati dal 2009 (lui ha avuto un precedente matrimonio con Marisa Di Martino dal 1993 al 2007, dal loro amore è nata Alice nel 1997). Il corteggiamento è stato lungo, fino a quando l’ex conduttore de L’Eredità ha inviato tramite il proprio assistente un messaggio a Giovanna, che lavorava nella trasmissione di Rai 1 in veste di ballerina. “Mi ha chiesto di uscire per un caffè. Ci siamo visti, abbiamo parlato molto. Poi mi sono ritrovata attaccata al finestrino, io facevo resistenza“, ha raccontato Civitillo. Allora la padrona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ospite diIn nella puntata di oggi 9 gennaio,ha raccontato acome è nato l’amore con. I duesposati dal 2009 (lui ha avuto un precedente matrimonio con Marisa Di Martino dal 1993 al 2007, dal loro amore è nata Alice nel 1997). Il corteggiamento è stato lungo, fino a quando l’ex conduttore de L’Eredità ha inviato tramite il proprio assistente un messaggio a, che lavorava nella trasmissione di Rai 1 in veste di ballerina. “Mi ha chiesto di uscire per un caffè. Ci siamo visti, abbiamo parlato molto. Poi mial, io facevo resistenza“, ha raccontato. Allora la padrona ...

