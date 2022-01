Covid | sfiorati i due milioni di positivi | altro balzo dei ricoveri e 157 decessi

Advertising

borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - globalistIT : - tg2rai : Covid, sfiorati i due centomila mila nuovi casi. Altri 184 morti. Salgono ancora ricoveri e intensive. Figliuolo 'T… - Paola_zrz : RT @borghi_claudio: E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - Bolpet : RT @borghi_claudio: E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sfiorati

Adnkronos

La variante Omicron e quella Delta galoppano. E la situazione continua a rimanere problematica. In Italia ci sono 155.659 nuovi casi di coronavirus a fronte di 993.201 tamponi effettuati (mentre il ...- I contagi daaumentano in Italia ormai da undici settimane consecutive. Lo riferisce l'Istituto Superiore di Sanità. E non siamo ancora vicini al picco della quarta ondata. Oggi i nuovi casi ...In Italia ci sono 155.659 nuovi casi di coronavirus a fronte di 993.201 tamponi effettuati. Tasso di positività al 15,7%.REGGIO EMILIA. Nel conteggio sono stati inseriti anche i tamponi antigenici eseguiti nelle farmacie dal 27 al 3 gennaio. E l’adeguamento al nuovo sistema informatico fa schizzare i dati. Sono 5.816 i ...