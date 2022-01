Covid: in Campania ricoveri ordinari in forte crescita, 5 decessi (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 11.815 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 105.508 test esaminati; sostanzialmente stabile l’indice di contagio che passa dall’11,21% di ieri all’11,19% di oggi. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive che sono 76 (più 2 rispetto al dato precedente). In forte crescita anche i ricoveri in degenza dove i posti letto occupati sono ora 1.031 (più 70). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 11.815 in, nelle ultime 24 ore, i casi positivi alsu 105.508 test esaminati; sostanzialmente stabile l’indice di contagio che passa dall’11,21% di ieri all’11,19% di oggi. Cinque inelle ultime 48 ore. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive che sono 76 (più 2 rispetto al dato precedente). Inanche iin degenza dove i posti letto occupati sono ora 1.031 (più 70). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

