Contagi ancora in discesa in GB e Israele. Francia: oggi quasi 300mila contagi (Di domenica 9 gennaio 2022) Secondo gli esperti britannici presto Omicron potrebbe rendere il Covid endemico. Linea del rigore in Germania e Austria. Parigi si appresta a varare il Super pass all'italiana Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 gennaio 2022) Secondo gli esperti britannici presto Omicron potrebbe rendere il Covid endemico. Linea del rigore in Germania e Austria. Parigi si appresta a varare il Super pass all'italiana

