Cesate | il malore di una bimba salva intera famiglia da intossicazione da monossido

Il malore di una bambina ha salvato una famiglia di 10 persone dall'intossicazione da monossido di carbonio ieri sera in una abitazione di Cesate. L'allarme è scattato poco dopo le 22,40, quando una telefonata al 112 segnalava il malessere di una bambina piccola. Sul posto si è portata un'ambulanza con auto medica.

Ultime Notizie dalla rete : Cesate malore Cesate, allarme per il malore di una bimba: era una fuga di gas. Tragedia sventata IL GIORNO Chiamano il 118 perché la bimba sta male, così si scopre la fuga di gas: salvata famiglia di dieci persone E' stato chiamato il 118 per un malore di una bambina. Malore che, come ha registrato l'apposito rilevatore in dotazione all'ambulanza inviata a casa della piccola, era dovuto alle esalazioni di monos ...

