Basket femminile: Virtus Bologna, servono 20 minuti per carburare e battere Empoli nella 15a giornata di Serie A1 (Di domenica 9 gennaio 2022) nella prima delle due partite “sopravvissute” della 15a giornata di Serie A1 2021-2022, la Virtus Segafredo Bologna soffre un tempo con una versione senza dubbio valida dell’USE Scotti Rosa Empoli. Alla fine, però, le toscane devono cedere: 76-67 il finale a favore delle bianconere, che sfruttano due elementi in positivo. Top scorer con 20 punti è Ivana Dojkic, ma il ruolo di MVP spetta a Brianna Turner, 15 punti e 18 rimbalzi; 11 e 8 anche per Cecilia Zandalasini. Sul fronte opposto pur senza l’apporto di Zada Williams, 21 di Aliyah Jeune, 16 di Sara Bocchetti e 12 di Amalia Rembiszewska. In classifica Virtus per ora seconda, Scotti ultima a quota 2 (il tutto in attesa che i recuperi ridiano forma compiuta alla graduatoria). Non è un pomeriggio caldo a ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)prima delle due partite “sopravvissute” della 15adiA1 2021-2022, laSegafredosoffre un tempo con una versione senza dubbio valida dell’USE Scotti Rosa. Alla fine, però, le toscane devono cedere: 76-67 il finale a favore delle bianconere, che sfruttano due elementi in positivo. Top scorer con 20 punti è Ivana Dojkic, ma il ruolo di MVP spetta a Brianna Turner, 15 punti e 18 rimbalzi; 11 e 8 anche per Cecilia Zandalasini. Sul fronte opposto pur senza l’apporto di Zada Williams, 21 di Aliyah Jeune, 16 di Sara Bocchetti e 12 di Amalia Rembiszewska. In classificaper ora seconda, Scotti ultima a quota 2 (il tutto in attesa che i recuperi ridiano forma compiuta alla graduatoria). Non è un pomeriggio caldo a ...

Advertising

corrado_soldato : @ProfCampagna Madri casalinghe che vincevano gli europei di basket femminile nel 1938 ?? - franpiace : @faberskj @CanonBruteMove @_schiaffino__ Che pure a me non fanno impazzire le partite di calcio/basket femminile - ChiaraBorzi : RT @karda70: #Basket #SerieA2 #Basketfemminile #AlmaPatti corsara alla prima del 2022, battuta #Vigarano 75-82 #LBF #LBFLive #Patti #Messin… - riconoscibile : @InMonsterland Se ti capita dai un'occhiata alla serie tv Big Shot. (Squadra di basket femminile in college Usa. Sì… - andreastoolbox : RMB Brixia Brescia, Giulia De Cristofaro rinnova fino al 2023 -