Amici 21, puntata del 9/01/2022: Alice Del Frate conquista un banco, LDA e Sissi in sfida per un provvedimento disciplinare, Alex Rina e Cosmary Fasanelli nuova coppia (Di domenica 9 gennaio 2022) Si è appena conclusa la quindicesima puntata di Amici 21: il talent show condotto da Maria De Filippi, è tornato in onda oggi dopo la lunga pausa natalizia in cui non sono certo mancati i litigi (come quello tra LDA e Elena Manuele), ma anche i momenti di festa in occasione del Natale e del Capodanno. Nella puntata di Amici 21 andata in onda questo pomeriggio i prof Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini non erano fisicamente presenti in studio, ma hanno assistito alla puntata tramite collegamento. Ospiti speciali il cantante Coez che si è esibito con il suo ultimo singolo di successo Come nelle canzoni, mentre l’ex coach di canto Arisa è tornata nella scuola a distanza di un anno per giudicare la nuova gara cover dei cantanti. Sissi, cantante di Lorella ... Leggi su isaechia (Di domenica 9 gennaio 2022) Si è appena conclusa la quindicesimadi21: il talent show condotto da Maria De Filippi, è tornato in onda oggi dopo la lunga pausa natalizia in cui non sono certo mancati i litigi (come quello tra LDA e Elena Manuele), ma anche i momenti di festa in occasione del Natale e del Capodanno. Nelladi21 andata in onda questo pomeriggio i prof Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini non erano fisicamente presenti in studio, ma hanno assistito allatramite collegamento. Ospiti speciali il cantante Coez che si è esibito con il suo ultimo singolo di successo Come nelle canzoni, mentre l’ex coach di canto Arisa è tornata nella scuola a distanza di un anno per giudicare lagara cover dei cantanti., cantante di Lorella ...

Advertising

WittyTV : DOMANI, 9 gennaio, vi aspettiamo tutti con la quindicesima puntata di #Amici21, ma prima seguite con noi le PROVE G… - LCuccarini : Come lo scorso anno, anche la prima puntata di Amici del 2022 è “alternativa”?? Grazie per la valanga di messaggi, s… - an12frnc : RT @LCuccarini: Come lo scorso anno, anche la prima puntata di Amici del 2022 è “alternativa”?? Grazie per la valanga di messaggi, stiamo tu… - fabiofabbretti : #Amici21, quindicesima puntata – Arisa condanna alla sfida Nicol, Luigi e Albe. Alice è la nuova allieva… - alessiobae : RT @DelParioli: Ma come osano mandare in onda la puntata di amici e non uno speciale: “sangiovanni 19” -