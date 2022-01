Variante Omicron, Miozzo: «Vaccinati in gran parte protetti» (Di sabato 8 gennaio 2022) I vaccini dopo la terza dose funzionano contro la Variante Omicron del Covid? La risposta è «Sì». Arriva dall'ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo e, a ben guardare i numeri, si tratta di un orizzonte facile da comprendere. «Molti - ha detto in un'intervista al Corriere della Sera dell'8 gennaio - si infettano, ma non si ammalano». Variante Omicron: contagi in aumento, ma c'è protezione per i Vaccinati I dati sono sotto gli occhi di tutti. I positivi hanno toccato anche i 200.000 in un singolo giorno, ma la crescita delle ospedalizzazioni è per fortuna lontana dall'avere le proporzioni che si avevano quando la popolazione non era vaccinata e solo le chiusure consentivano di limitare l'impatto sul sistema ospedaliero. «Voglio far notare - ha proseguito ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 8 gennaio 2022) I vaccini dopo la terza dose funzionano contro ladel Covid? La risposta è «Sì». Arriva dall'ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostinoe, a ben guardare i numeri, si tratta di un orizzonte facile da comprendere. «Molti - ha detto in un'intervista al Corriere della Sera dell'8 gennaio - si infettano, ma non si ammalano».: contagi in aumento, ma c'è protezione per iI dati sono sotto gli occhi di tutti. I positivi hanno toccato anche i 200.000 in un singolo giorno, ma la crescita delle ospedalizzazioni è per fortuna lontana dall'avere le proporzioni che si avevano quando la popolazione non era vaccinata e solo le chiusure consentivano di limitare l'impatto sul sistema ospedaliero. «Voglio far notare - ha proseguito ...

