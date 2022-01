TGR NOTTE RIMANE IN ALTO ADIGE, ALLE 22.30, L’ORARIO CHE IL CDR VORREBBE IN TUTTA ITALIA (Di sabato 8 gennaio 2022) Un lungo comunicato letto a regioni unificate nelle edizioni della TgR delle 14 ha ribadito la totale contrarietà alla cancellazione dell’edizione notturna del telegiornale locale, proponendo di mantenere vivo lo spazio informativo flash ma anticipandolo ALLE 22:30 come finestra all’interno dei programmi di prima serata. Avviene con il Tg1 di MezzaNOTTE all’interno di Ballando con le Stelle o del Festival di Sanremo. In una sola parte d’ITALIA RIMANE l’edizione di seconda serata, in ALTO ADIGE, e proprio ALLE 22:30. A far da eco ALLE proposte del comitato di redazione della Testata Giornalistica Regionale, si unisce il sindacato dei giornalisti Rai. COMUNICATO USIGRAI “L’improvvisazione e le forzature alla fine si pagano. È così la prepotenza con la ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 8 gennaio 2022) Un lungo comunicato letto a regioni unificate nelle edizioni della TgR delle 14 ha ribadito la totale contrarietà alla cancellazione dell’edizione notturna del telegiornale locale, proponendo di mantenere vivo lo spazio informativo flash ma anticipandolo22:30 come finestra all’interno dei programmi di prima serata. Avviene con il Tg1 di Mezzaall’interno di Ballando con le Stelle o del Festival di Sanremo. In una sola parte d’l’edizione di seconda serata, in, e proprio22:30. A far da ecoproposte del comitato di redazione della Testata Giornalistica Regionale, si unisce il sindacato dei giornalisti Rai. COMUNICATO USIGRAI “L’improvvisazione e le forzature alla fine si pagano. È così la prepotenza con la ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Cancellata l'edizione notturna del Telegiornale regionale Da domani 9 gennaio non andrà più in onda. Il comunicato sindacale… - bubinoblog : TGR NOTTE RIMANE IN ALTO ADIGE, ALLE 22.30, L'ORARIO CHE IL CDR VORREBBE IN TUTTA ITALIA - TgrRaiFVG : Cancellata l'edizione notturna del Telegiornale regionale Da domani 9 gennaio non andrà più in onda. Il comunicato… - TgrRaiVeneto : Oggi #8gennaio ultima edizione della notte della Tgr. Comunicato #UsigRai e replica #Rai - TgrRaiTrentino : Oggi ultima edizione della notte della Tgr. La preoccupazione del giornalisti Rai. Il comunicato @USIGRai -

Ultime Notizie dalla rete : TGR NOTTE Allagamenti, caduta di alberi e frane, il Fvg paga il conto all'ondata di maltempo Bel tempo e freddo di notte anche sabato. (Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Redazione ... 3931 positivi e 10 decessi Cambiano le frequenze, in Valle d'Aosta adesso si guarda il Tgr della Rai ...

(Non) Diamoci un taglio! Il Tg sport della notte è invece l'unico appuntamento che, tenuto conto delle norme sui diritti ... E dunque, con il taglio della terza edizione della Tgr fanno la stessa fine anche gol e risultati ...

TGR. Soppressione Terza edizione della notte - TGR Puglia TGR – Rai Cancellata l'edizione notturna del telegiornale regionale IL COMUNICATO SINDACALE: Quella di oggi sarà l'ultima edizione della notte della TGR. Lo ha deciso la Rai per razionalizzare i costi. Un risparmio che, a conti fatti, si riduce p ...

Per una notte nella grotta allagata: 7 speleologi recuperati a Ispinigoli Dopo aver trascorso una notte in una grotta, bloccati dall’acqua, sette speleologi sono liberi da questa mattina. Intorno alle 5 il gruppo è stato raggiunto dagli uomini del Soccorso Alpino, impegnati ...

Bel tempo e freddo dianche sabato. (Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Redazione ... 3931 positivi e 10 decessi Cambiano le frequenze, in Valle d'Aosta adesso si guarda ildella Rai ...Il Tg sport dellaè invece l'unico appuntamento che, tenuto conto delle norme sui diritti ... E dunque, con il taglio della terza edizione dellafanno la stessa fine anche gol e risultati ...IL COMUNICATO SINDACALE: Quella di oggi sarà l'ultima edizione della notte della TGR. Lo ha deciso la Rai per razionalizzare i costi. Un risparmio che, a conti fatti, si riduce p ...Dopo aver trascorso una notte in una grotta, bloccati dall’acqua, sette speleologi sono liberi da questa mattina. Intorno alle 5 il gruppo è stato raggiunto dagli uomini del Soccorso Alpino, impegnati ...