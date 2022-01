Snowboard | nello slopestyle a Mammoth Mouintain si impongono Jamie Anderson e Redmond Gerard

(Di domenica 9 gennaio 2022) Festa statunitensediMountain valido per la Coppa del Mondo di(secondo appuntamento stagionale dopo quello di Capodanno a Calgary). Al maschile si imponecon un’eccellente seconda run da 82.88 punti. Per lui successo davanti all’olandese Niek Van der Velden (76,56) ed al neozelandese Tiarn Collins (73,44). Completano la top-5 i due canadesi Darcy Sharpe e Sébastien Toutant. Trionfo per una padrona di casa anche tra le donne, conche si impone con 86.32. Battute la neozelandese Zoi Sadowski-Synnott e la giovanissima (classe 2004) giapponese Kokomo Murasake. Fuori dal podio la britannica Katie Ormerod e la statunitense Hailey Langland. Settimana prossima un nuovo appuntamento, nel Vecchio ...

...norme previste dal decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo, ... alll'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e ai corpi di polizia locali,svolgimento ......, telemark, freestyle e pure lo slittino. Inoltre, ogni utente deve essere in possesso di ... "Noi la includiamo automaticamenteskipass a 2 euro in più rispetto al prezzo di listino - ...È da poco terminato il PGS femminile di Scuol, gara valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboard parallelo. A trovare il successo sulla pista svizzera è l'austriaca Sabine Schoeffmann. Per l ...Non arriva il terzo podio consecutivo nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo per la Nazionale italiana. In quel di Scuol il migliore degli azzurri, Mirko Felicetti, si assesta ai piedi della top ...