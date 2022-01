Serie A, la Lega ha deciso: 22a e 23a giornata con 5.000 spettatori (Di sabato 8 gennaio 2022) La Lega Serie A ha deciso che per la 22a e 23a giornata di campionato negli stadi ci saranno solo 5.000 spettatori Decisione importante da parte della Lega Serie A nel corso dell’Assemblea ancora in corso. Come riportato da Sky Sport, nella 22a e 23a giornata gli stadi saranno aperti solo per 5.000 spettatori. Nessuna decisione, quindi, per il turno di campionato al via domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) LaA hache per la 22a e 23adi campionato negli stadi ci saranno solo 5.000Decisione importante da parte dellaA nel corso dell’Assemblea ancora in corso. Come riportato da Sky Sport, nella 22a e 23agli stadi saranno aperti solo per 5.000. Nessuna decisione, quindi, per il turno di campionato al via domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

