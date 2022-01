Prendono il Reddito di cittadinanza ma lavorano in nero per le grandi griffe della moda (Di domenica 9 gennaio 2022) La borsa in pelle che vediamo confezionare in un anonimo seminterrato in provincia di Napoli è esposta nelle vetrine del negozio Fendi di Largo Goldoni a Roma, il cuore dello shopping... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 gennaio 2022) La borsa in pelle che vediamo confezionare in un anonimo seminterrato in provincia di Napoli è esposta nelle vetrine del negozio Fendi di Largo Goldoni a Roma, il cuore dello shopping...

Advertising

makay1976 : @di_reddito Io domani ne porto due,magari in coppia prendono meglio se li giro,li allungo o li inclino. - antoniozizzari2 : @GAndriella @Pontifex_it Peppino, per essere più chiari si può dire che: i nobili rimangono grandi, ricchi e onesti… - mariolinocalcin : @marioadinolfi In Italia, prendono il reddito di cittadinanza anche i claldestini...immagina se può avvenire di peggio altrove... - patricelumumb19 : @elofoolish @SandraQuellen l'articolo è dietro paywall quindi non sono sicuro ma si intuisce che i novax per lo più… - Nat6953368077 : RT @boni15_boni: E poi se la prendono con il reddito di cittadinanza, si devono solo vergognare! -