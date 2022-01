Napoli, ufficiale la cessione di Insigne al Toronto FC (Di sabato 8 gennaio 2022) A partire dall’1 luglio 2022, Lorenzo Insigne sarà ufficialmente un calciatore del Toronto FC. Attraverso una nota sul proprio sito, il club canadese ha comunicato l’acquisto del calciatore del Napoli, che firmerà un contratto di quattro anni. “Per la nostra società è un giorno emozionante. Insigne è un attaccante di livello mondiale, possiede un talento in grado di cambiare le partita. Ha calcato i più grandi palcoscenici ed ha vinto gli Europei con l’Italia. Inoltre, è nel pieno della sua carriera ed i nostri tifosi adoreranno vederlo con la nostra maglia” ha dichiarato Bill Manning, presidente del Toronto FC. Di seguito il video con il quale il club ha ufficializzato l’acquisto. He said the thing! #AllForOne@Lor Insigne #TFCLive pic.twitter.com/uePtzRT0rU — ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) A partire dall’1 luglio 2022, Lorenzosarà ufficialmente un calciatore delFC. Attraverso una nota sul proprio sito, il club canadese ha comunicato l’acquisto del calciatore del, che firmerà un contratto di quattro anni. “Per la nostra società è un giorno emozionante.è un attaccante di livello mondiale, possiede un talento in grado di cambiare le partita. Ha calcato i più grandi palcoscenici ed ha vinto gli Europei con l’Italia. Inoltre, è nel pieno della sua carriera ed i nostri tifosi adoreranno vederlo con la nostra maglia” ha dichiarato Bill Manning, presidente delFC. Di seguito il video con il quale il club ha ufficializzato l’acquisto. He said the thing! #AllForOne@Lor#TFCLive pic.twitter.com/uePtzRT0rU — ...

