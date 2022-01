Advertising

zazoomblog : Manchester United Rangnick ammette: “Normale che qualche giocatore sia scontento” - #Manchester #United #Rangnick - giulio_galli : RT @CalcioPillole: I due campioni potrebbero dire addio al #PSG e al #ManchesterUnited in estate - sportli26181512 : Manchester United, l'entourage di Pogba fa chiarezza sul rinnovo: Un portavoce dell'entourage di Paul Pogba ha rila… - Livia_DiGioia : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport tra i nomi valutati dal #Milan come difensore centrale ci sono anche Ake del Manchester City, Sarr del Che… - CalcioOggi : Calciomercato Juventus, svolta per Milinkovic-Savic | Offerta da 80 milioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Commenta per primo Un portavoce dell'entourage di Paul Pogba ha rilasciato una dichiarazione a Sportsmail in merito al rinnovo di contratto con il, vista la scadenza a giugno, spiegando: 'Per chiarire i resoconti dei media, a Paul non è stato offerto un nuovo contratto negli ultimi mesi. Paul è completamente concentrato sul ...Ralph Rangnick non si tira indietro a proposito di alcuni rumors relativi ale ad una situazione di malconento generale nello spogliatoio. Nelle scorse ore si era parlato di qualche giocatore poco felice dei risultati ma anche dello stile del mister . ...Giocatore che piace molto alla Juventus in ottica mercato, Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba, sarebbe una priorità di mercato ...Il difensore arriva in prestito dal Manchester United per 600 mila euro e altri 600 mila euro di bonus in base alle presenze. Il calciatore si è confrontato al telefono con Spalletti prima di rientrar ...