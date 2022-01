Luca Attanasio | parlano i testimoni dell’agguato | “I rapitori parlavano ruandese e avevano armi sofisticate” Smentita l’ipotesi rapina

(Di sabato 8 gennaio 2022) Idie Vittorio Iacovacci erano “una quindicina,una linguapesanti, piùdi quelle dei ranger”. Lo dice, in esclusiva al quotidiano Il Domani, Baraka Dabu Jakson, assistente giornaliero al parco del Virunga e testimone di quanto avvenuto il 22 febbraio, giorno in cui l’ambasciatore italiano e il carabiniere Iacovacci sono stati uccisi., racconta al giornale, gli è morto fra le braccia. “Ho sentito una serie di colpi e ho visto alcuni individui armati che spingevano nella boscaglia quattro uomini, due di colore e due bianchi“. Oltre allaanza di Jakson c’è anche quella di Julien Kitsa, un commerciante che si trovava nei pressi del ...

... l'agenzia Onu responsabile della sicurezza tace I membri del commando che a febbraio ha ucciso l'ambasciatore italiano in Congo,, e altre due persone, avevano armi sofisticate e ...Le indagini sull'omicidio dell'ambasciatore in Repubblica Democratica del Congo,, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo sono alle battute finali. Presto il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco , dopo un ultimo confronto ...I membri del commando che a febbraio ha ucciso l’ambasciatore italiano in Congo avevano armi sofisticate e parlavano una lingua ruandese, dicono due testimoni dell’attacco, contraddicendo la versione ...Le indagini sull’omicidio dell’ambasciatore in Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo sono alle battute finali. Presto ...