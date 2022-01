Fifa Best Player 2021: i finalisti (Di sabato 8 gennaio 2022) La Fifa ha svelato i nomi dei candidati al Fifa Best Player 2021 sia in campo maschile che in quello femminile. La cerimonia di premiazione avverrà virtualmente a Zurigo nella sede del massimo organismo calcistico mondiale, il prossimo 27 gennaio. La giuria sarà composta dai capitani e dai commissari tecnici di tutte le selezioni, un giornalista per ogni nazione, e dai tifosi che hanno espresso le loro preferenze sul sito Fifa.com Fifa Best Player 2021: chi sono i candidati? Questi i candidati nelle varie categorie: –Miglior giocatore Robert Lewandosky (Bayern Monaco/Polonia) Lionel Messi(Psg/Argentina) Moahemed Salah(Liverpool/Egitto) –Miglior giocatrice Jennifer ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 gennaio 2022) Laha svelato i nomi dei candidati alsia in campo maschile che in quello femminile. La cerimonia di premiazione avverrà virtualmente a Zurigo nella sede del massimo organismo calcistico mondiale, il prossimo 27 gennaio. La giuria sarà composta dai capitani e dai commissari tecnici di tutte le selezioni, un giornalista per ogni nazione, e dai tifosi che hanno espresso le loro preferenze sul sito.com: chi sono i candidati? Questi i candidati nelle varie categorie: –Miglior giocatore Robert Lewandosky (Bayern Monaco/Polonia) Lionel Messi(Psg/Argentina) Moahemed Salah(Liverpool/Egitto) –Miglior giocatrice Jennifer ...

