Fedez | il volto sfigurato dal brutto incidente | “Mi sono aperto la faccia”

(Di sabato 8 gennaio 2022)ildalavvenuto in montagna: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Uno dei cantanti del momento che rappresenta il genere rapper soprattutto in Italia con un grandissimo successo, marito dell’influencer Chiara Ferragni che ha conquistato il suo pubblico dimostrando di avere moltissimo talento è il cantante, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. Dalla relazione con la bellissima Chiara ha avuto due splendidi bimbi a cui è molto legato, Leone Lucia Ferragni e la piccola Vittoria. Ha dimostrato di essere un grande cantante l’anno scorso sul palco dell’Ariston con Francesca Michelin portando il brano Chiamami per nome aggiudicandosi il secondo posto e arrivando in finale insieme ai Maneskin con il brano Zitti e buoni. ...

Advertising

wouldyxu : Se il capodanno 2021 avesse un nome e un volto,sarebbe Fedez @Fedez -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez volto

TopicNews.it

Le cose però sono andate diversamente, dato che nel post seguenteha condiviso una foto che lo vede, colcorrucciato, assieme alla moglie e davanti a una valigia evidentemente preparata ...Il 2022 non si apre per il meglio per il rapper milanese,infatti è appena uscito dalla ... ma poche ore dopo l'arrivo dei due il cantante si ferisce alFedez ha avuto un incidente in slittino, riportando una ferita al mento. Lo ha mostrato lui stesso, come sempre documentando il tutto attraverso le storie di Instagram, prima pubblicando una foto anco ...Fedez e Chiara Ferragni, dopo aver passato alcuni giorni in isolamento a causa del Covid-19, sono partiti per la montagna con l'obiettivo di rilassarsi e Piccolo incidente per il rapper sullo slittino ...