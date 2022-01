D' Alema dice una verità | il Pd è tornato massimalista

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tutti a prendersela con Massimo D’, quandoche il Pd, «guarito dalla malattia di Renzi», èpoliticamente agibile per gli scissionisti come lui e Bersani. E per tutti s’intendono i renziani di Italia Viva, i renziani rimasti nel Pd come Nicodemi in mezzo ai farisei, e gli antirenziani che il Pd lo governano. Nessuno però a chiedersi se D’, al netto del lessico stalinista, con cui demonizza come un morbo la parentesi del riformismo,unache i suoi detrattori non sono disposti a riconoscere: e cioè che, in dieci mesi al Nazareno, Enrico Letta ha riavvolto all’indietro il nastro della storia, riportando il Pd all’ideologia del Pci, con in più una spregiudicatezza populista che i vecchi comunisti non avrebbero osato adoperare. Un’impresa che non era ...