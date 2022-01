Anticorpi monoclonali: il Covid ha le ore contate (Di sabato 8 gennaio 2022) Ci siamo, il Covid-19 non sarà più il nostro incubo. Grazie alle monoclonali saremo presto fuori dal tunnel. Lo dice la scienza! monoclonali, arma vincente contro il Covid – curiosauro.itIl parere della dottoressa Tacconelli sulle monoclonali Evelina Tacconelli, dell’università di Verona, afferma che le monoclonali sono state adottate su migliaia di pazienti fragili. Entro 72 ore dal test positivo sono in grado di congelare la malattia. L’Italia, però, ne usa pochi e li lascia scadere! “Una sola dose di Anticorpi monoclonali, somministrata al paziente con Covid-19 nei primi tre giorni di infezione, in un’ora riduce di oltre l´80% il rischio di ricovero ospedaliero: non solo evita la malattia severa, quindi la terapia intensiva o ... Leggi su curiosauro (Di sabato 8 gennaio 2022) Ci siamo, il-19 non sarà più il nostro incubo. Grazie allesaremo presto fuori dal tunnel. Lo dice la scienza!, arma vincente contro il– curiosauro.itIl parere della dottoressa Tacconelli sulleEvelina Tacconelli, dell’università di Verona, afferma che lesono state adottate su migliaia di pazienti fragili. Entro 72 ore dal test positivo sono in grado di congelare la malattia. L’Italia, però, ne usa pochi e li lascia scadere! “Una sola dose di, somministrata al paziente con-19 nei primi tre giorni di infezione, in un’ora riduce di oltre l´80% il rischio di ricovero ospedaliero: non solo evita la malattia severa, quindi la terapia intensiva o ...

