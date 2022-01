Allo stadio solo 5.000 spettatori il 16 e il 23 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - L'Assemblea della Lega calcio, secondo quanto apprende l'AGI, ha deciso che per le giornate del 16 e del 23 gennaio, solo 5.000 persone potranno assistere alle partite.La ventunesima giornata in programma domani e la finale di Supercoppa in calendario mercoledì 12 avranno ancora il 50% del pubblico. La decisione presa nell'assemblea straordinaria per far fronte all'incremento dei contagi da covid. Il Tar dice sì ai ricorsi: nessuna quarantena per tre squadre. Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - L'Assemblea della Lega calcio, secondo quanto apprende l'AGI, ha deciso che per le giornate del 16 e del 235.000 persone potranno assistere alle partite.La ventunesima giornata in programma domani e la finale di Supercoppa in calendario mercoledì 12 avranno ancora il 50% del pubblico. La decisione presa nell'assemblea straordinaria per far fronte all'incremento dei contagi da covid. Il Tar dice sì ai ricorsi: nessuna quarantena per tre squadre.

Advertising

sscnapoli : Ciao Axel! ?? “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono Axel Tuanzebe. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’o… - elio_vito : Buona Domenica e, mi raccomando, rispettate le indicazioni del governo, andate in Chiesa, al chiuso, senza greenpas… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso ha cantato #TuttoAccade durante la finale di Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiano, il trofe… - ImCalledPikachu : Mourinho visto che c’è Totti lì allo stadio facciamolo entrare che almeno facciamo qualche gol #RomaJuve - deca_hemmyblack : RT @smoking_wendy: 2022 L'Italia dove allo stadio squarciano il caos versi di una scimmia verso un calciatore. L'Italia dove in prima serat… -