Alberghi | obbligo Super Green Pass | da quando | cosa cambia e come funziona

(Di sabato 8 gennaio 2022) Quest’oggi il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto legge. Quest’ultimo si è reso necessario per introdurre nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Sono state previste anche delle nuove misure relative all’estensione del(che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione). In particolare, a partire dal 10 gennaio, è stato ampliato l’utilizzo delRafforzato anche agli. Per soggiornare in un hotel dunque non basterà più ilSemplice. Nel concetto di albergo rientrano chiaramente il ristorante o il bar dello ...

... ad esempio, non solo verrà esteso l'uso del Super Green pass anche ai trasporti e agli, ... L'effetto sperato, dovuto anche all'di vaccino introdotto per gli over 50, sarà quello di una ......di garantire una sorta di corsia preferenziale alla categoria di età sottoposta all'da ... come già previsto), per entrare in, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di ...Il nuovo decreto che prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da oggi sarà in vigore. Con lui anche il divieto d’accesso ai luoghi di lavoro senza super G ...E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore già da oggi l'ultimo decreto del Governo sulle misure anti-Covid ...