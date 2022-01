Albanese | giornalista che segue la Juve | “Zielinski positivo | è una questione di educazione”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 8 gennaio 2022) Piotrè risultatoal Covid 19, il giocatore ha giocato con la sfida con lagrazie ad una deroga del regolamento. Dopo che il Napoli ha scoperto la positività dial Covid 19, sono subito ricominciate le polemiche sulla società partenopea. Il centrocampista polacco, infatti, in un primo momento non doveva scendere in campo nella sfida del 6 gennaio 2022 contro i bianconeri, perché in quarantena. Una deroga del regolamento gli ha permesso di giocare, anche perché negativo ai test. Oggiè stato trovatoal Covid 19. Giovannial seguito dellantus prende posizione e dice: “al Covid-19. Era tra i tre calciatori ...