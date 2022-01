Venezia-Milan, arbitra Irrati. Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News (Di venerdì 7 gennaio 2022) Massimiliano Irrati sarà il direttore di gara di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022 di domenica, ore 12:30 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Massimilianoil direttore di gara di, partita della 21^ giornata dellaA 2021-2022 di domenica, ore 12:30

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - pippoinzaghi_09 : RT @MilanEye: Massimiliano Irrati will officiate Venezia-Milan on Sunday - gilnar76 : Venezia #Milan, arbitra Irrati: i precedenti con i rossoneri #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - GiovanniDElia11 : Sarà #Irrati l'arbitro di #Venezia-#Milan. Gara in programma domenica 9 gennaio alle 12.30 -