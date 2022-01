ULTIM’ORA – Super colpo per Gerrard | arriva dal Barcellona!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 7 gennaio 2022)clamorosa giunta dall‘Inghilterra. Dal Barcellonaun rinforzo importante per l’Aston Villa di Steven. Si tratta di Philippe Coutinho, il fantasista brasilianoin prestito dal Barcellona con opzione per l’acquisto a titolo definitivo. I blaugrana con la cessione dell’ex Liverpool alleggeriscono il tetto ingaggi e liberano spazio per un eventuale attaccante tanto desiderato da Xavi. Coutinho, Aston Villa, CalciomercatoDi seguito ecco il comunicato dell’Aston Villa: “L’accordo è subordinato al completamento delle visite mediche e all’ottenimento del permesso di lavoro per il giocatore. La trattativa prevede un’opzione per un eventuale acquisto a titolo definitivo, il calciatore arriverà a Birmingham nelle prossime 48 ore”. Piero Inferrera