Scuole, è di nuovo conflitto: i 'No Dad' campani chiedono al Governo di impugnare le chiusure di De Luca (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti'Ci aspettiamo un'iniziativa forte del Governo, del ministro dell'Istruzione Bianchi e dei sottosegretari. Un eventuale provvedimento di chiusura delle Scuole va impugnato e noi faremo tutto ciò che è in nostro potere perché si ritorni a scuola in presenza quanto prima". Così all'ANSA Palmira Pratillo, presidente dell'Associazione Scuole Aperte campania, commenta l'annuncio via Facebook del presidente della Regione campania, Vincenzo De Luca, del rinvio del ritorno in classe per le Scuole elementari e medie posticipato alla fine di gennaio. Pertanto questi due ordini di Scuole non riapriranno lunedì 10 dopo la pausa natalizia. "Purtroppo ce lo aspettavamo – aggiunge Pratillo – ma siamo pronti a fare pressing sul ...

