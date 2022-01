Renata Voracova, la tennista no vax bloccata in Australia come Djokovic (Di venerdì 7 gennaio 2022) A fare compagnia a Novak Djokovic nel Parker Hotel di Melbourne c’è anche Renata Voracova, tennista all’81esimo posto nel ranking Wta, anche lei non vaccinata e anche lei vistasi negare il visto per sbarcare in Australia. Originaria della Repubblica Ceca, la donna è stata bloccata dalle autorità di frontiera al suo arrivo. Lo riferiscono media locali. La 38enne specialista di doppio avrebbe presentato, come Novak Djokovic, un’esenzione dal vaccino basata sul fatto che avrebbe avuto il Covid negli ultimi sei mesi. A differenza del numero uno al mondo, lei era già entrata in Australia lo scorso mese giocando un torneo di allenamento, presentando un’esenzione approvata da Tennis Australia. Una fonte governativa a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) A fare compagnia a Novaknel Parker Hotel di Melbourne c’è ancheall’81esimo posto nel ranking Wta, anche lei non vaccinata e anche lei vistasi negare il visto per sbarcare in. Originaria della Repubblica Ceca, la donna è statadalle autorità di frontiera al suo arrivo. Lo riferiscono media locali. La 38enne specialista di doppio avrebbe presentato,Novak, un’esenzione dal vaccino basata sul fatto che avrebbe avuto il Covid negli ultimi sei mesi. A differenza del numero uno al mondo, lei era già entrata inlo scorso mese giocando un torneo di allenamento, presentando un’esenzione approvata da Tennis. Una fonte governativa a ...

