Piace anche al Napoli, il Torino prova a beffare tutti! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il mercato di riparazione è aperto da ormai una settimana e tutte le squadre di Serie A sono al lavoro per puntellare la rosa. Tra queste c'è sicuramente il Torino, che ha ormai ceduto Tomas Rincon alla Sampdoria, e che deve fare i conti con la spinosa questione legata ad Armando Izzo. Il centrale campano non trova spazio con Juric ed è stato accostato a Cagliari e Udinese. Se dovesse essere ceduto, per i granata si aprirebbero nuovi orizzonti di mercato per quanto riguarda il reparto difensivo. Gatti Frosinone Gli obiettivi granata La dirigenza granata ha messo gli Marash Kumbulla, centrale della Roma, che è esploso a Verona allenato proprio da Juric. Un altro obiettivo di mercato del Torino è Federico Gatti, di proprietà del Frosinone che lo valuta 10 milioni di euro. Quest'ultimo, nelle scorse settimane è stato accostato ...

