Ospedale Cotugno, tornano le ambulanze con i pazienti in fila per ore (Di venerdì 7 gennaio 2022) A causa del Covid aumenta la pressione sull’Ospedale Cotugno a Napoli: ieri ambulanze e auto in fila anche per diverse ore all’esterno del pronto soccorso. ambulanze e auto in fila anche per diverse ore ieri all’esterno del pronto soccorso infettivologico dell’Ospedale Cotugno a Napoli. Aumenta la pressione sul nosocomio: le persone in attese hanno un Leggi su 2anews (Di venerdì 7 gennaio 2022) A causa del Covid aumenta la pressione sull’a Napoli: ierie auto inanche per diverse ore all’esterno del pronto soccorso.e auto inanche per diverse ore ieri all’esterno del pronto soccorso infettivologico dell’a Napoli. Aumenta la pressione sul nosocomio: le persone in attese hanno un

Advertising

fanpage : Da diverse ore 8 ambulanze sono in fila davanti al pronto soccorso dell'ospedale Cotugno a Napoli. - MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - Italia_Notizie : Covid, il viavai di ambulanze davanti all'ospedale Cotugno di Napoli - Cielo_Gore3 : RT @NotizieFrance: Ospedale Cotugno - Angie35613025 : RT @GandalfRevn: E dato che funzionicchiano lo Stato che fa? Mette l'obbligo per un farmaco sperimentale che non funziona. Tutto ciò è fant… -