Nel terzo trimestre 2021 deficit/Pil 6,2%, sale la pressione fiscale (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre 2021 l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -6,2% (-9,8% nello stesso trimestre del 2020). Lo rende noto l'Istat.Il saldo primario (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un'incidenza sul Pil del -2,9% (-6,4% nel terzo trimestre del 2020).Il saldo corrente delle Amministrazioni Pubbliche è stato anch'esso negativo, con un'incidenza sul Pil del -2% (-4,2% nel terzo trimestre del 2020). La pressione fiscale è stata pari al 41%, in aumento di 2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,8% rispetto al ...

