Milan-Roma, espulsione e rigore premiano le scommesse (Di venerdì 7 gennaio 2022) Se la vittoria del Milan era ampiamente pronosticata e data a 1,96, l’espulsione e il penalty sono stati pagati dalle agenzie scommesse rispoettivamente a 2,71 e 3,40. Il Milan ha vinto tre partite di campionato di fila contro la Roma, non ci riusciva dal 1996. Il Milan ha segnato almeno due gol nelle ultime cinque partite contro la Roma in Serie A: tra le squadre attualmente nel campionato solamente contro il Bologna (sei) ha una striscia aperta più lunga. Tutti i cinque gol realizzati da Olivier Giroud in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe: tra i calciatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno cinque gol in casa, oltre a lui solo Aramu e Bruno Fernandes hanno segnato solo in sfide interne. Nelle ultime due stagioni il ... Leggi su footdata (Di venerdì 7 gennaio 2022) Se la vittoria delera ampiamente pronosticata e data a 1,96, l’e il penalty sono stati pagati dalle agenzierispoettivamente a 2,71 e 3,40. Ilha vinto tre partite di campionato di fila contro la, non ci riusciva dal 1996. Ilha segnato almeno due gol nelle ultime cinque partite contro lain Serie A: tra le squadre attualmente nel campionato solamente contro il Bologna (sei) ha una striscia aperta più lunga. Tutti i cinque gol realizzati da Olivier Giroud in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe: tra i calciatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno cinque gol in casa, oltre a lui solo Aramu e Bruno Fernandes hanno segnato solo in sfide interne. Nelle ultime due stagioni il ...

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - pol2187 : RT @Boboj29: La Juve continua ad avere i suoi seri problemi,non lo si puo' negare, e' pur vero ,le foto sono a dimostrarlo, che la tecnolog… - 84Darion : @danimorri_ @sancuspbr @SkySport È il tifoso milanista con il paraocchi. Per far capire, un tifoso che all'andata h… -