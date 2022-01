Mediaset, grande esclusione in arrivo: al suo posto una vecchia sorpresa! (Di venerdì 7 gennaio 2022) In questi giorni è stata presa una decisione importante per quanto riguarda il palinsesto di uno dei canali di punta italiani. Come si sa, nel periodo delle festività, anche la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 7 gennaio 2022) In questi giorni è stata presa una decisione importante per quanto riguarda il palinsesto di uno dei canali di punta italiani. Come si sa, nel periodo delle festività, anche la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

florio_letizia : Che schifò Katia ..Signorini lei è una grande delusione...rendere immune sempre manila e Katia per proteggerle..spe… - Anna110980 : ma qui son giorni che si prendere x i capelli a tutti,voi solo con uno ve la dovete prendere con il grande capo del… - RB18991 : Bell'articolo complimenti, con Tonali nettamente avanti...Krunic steso in area no? Parlate della Juventus va...il M… - cirano148 : #MilanRoma Tre, esattamente come le “pere” che ha rimediato La Roma è grande squadra ma forse lui è solo grande chi… - molliangelove : RT @bayenr: questo il filmato della punizione ai concorrenti che avevano riso delle frasi di S.Veneziano. (come Katia e amiche) Il condutto… -