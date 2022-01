Massimo Galli | il virologo positivo al Covid | «Contagiato da Omicron | sono stato una schifezza»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il dottoral. L'ex infettivologo dell?ospedale Sacco di Milano, ora in pensione, lo ha rivelato ai microfoni di Mattino 5: «Stamattina...

Massimo Galli è risultato positivo al Covid: 'Sono stato una schifezza'. Il virologo racconta: 'Ora sto meglio ma per i vaccini non sono mai cambiati. Covid, il virologo Massimo Galli: 'Io contagiato da Omicron, sono stato malissimo: vaccinatevi e vaccinate i bambini'. Massimo Galli positivo al Covid-19.

Anche l'infettivologoè stato contagiato dal Coronavirus ed è guarito grazie alle terapie domiciliari precoci. A riportarlo il quotidiano La Verità. Eppure i protocolli ministeriali non sono mai cambiati. L'...Così ha affermato nelle scorse il virologo, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano , che ha raccontato come durante le festività sia risultato ...Il virologo Massimo Galli ha rilasciato un'intervista a Mattino Cinque News: "Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Verosimilmente il 31 dicembre o qualche giorno prima qua ...Il noto virologo è stato contagiato durante le festività forse poco prima di Capodanno e alla stampa nazionale ha rilasciato delle dichiarazioni, affermando che non è stato bene. L'esperto sarebbe sta ...