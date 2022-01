Manuel Bortuzzo e la convivenza con Lulù | ecco cosa è emerso VIDEO

Advertising

Spi90811238 : Manuel Bortuzzo, l'amico Davide attacca Katia Ricciarelli/ 'Cacciatela dal GF Vip' - Gazzettino : Il papà di Bortuzzo: «Manuel lascerà il Grande Fratello perché è dimagrito troppo e nessuno si prende cura di lui» - tutto_travaglio : #Manuel Bortuzzo potrebbe uscire dalla casa del GF VIP nella puntata di domani - - OrbulescuVasi : RT @peppecono75: #gfvip scrivete a Franco Bortuzzo, vedete se risponde, almeno controlliamo che sia ancora vivo Manuel ha detto che fuori… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip senza pagare una penale: “È dimagrito 7 chili” -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Corriere dello Sport

Se Lulù non è più tornata sull'argomento e preferisce trascorrere il proprio tempo conche, presto, abbandonerà il reality per motivi di salute , la Ricciarelli parla spesso di ...e Lulù Selassiè , coppia nata nel corso dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, sembra avere fondamenta sempre più solide, giorno dopo giorno: proprio in queste ore, infatti, ...Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare la Casa ma intanto fa un'importante dichiarazione sul suo futuro con Lulù Selassié. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Futuro da schermidore paralimpico? Tutto è possibile per Manuel Bortuzzo. Soprattutto se accanto a lui c'è Aldo Montano. Oggi il nuotatore fa sapere che la sua partecipazione ...