Mafia, Lombardo assolto: “Dodici anni da incubo (Di venerdì 7 gennaio 2022) “La mia è una vicenda umana e giudiziaria incredibile, Dodici anni di calvario e di grande sofferenza. Dodici anni che non sono stati all’insegna delle felicità per me e per la mia famiglia, ma questa sentenza mi ripaga di tutto”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo subito dopo la sentenza di assoluzione in appello dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. L’accusa aveva chiesto la condanna a sette anni e 4 mesi, con il rito abbreviato. “I giudici sono stati estremamente coraggiosi – dice ancora Lombardo, che non è venuto alla lettura del dispositivo di sentenza in Tribunale – Gli avvocati sono stati a dir poco strepitosi. Il mio timore era quello di una sentenza di compromesso, in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) “La mia è una vicenda umana e giudiziaria incredibile,di calvario e di grande sofferenza.che non sono stati all’insegna delle felicità per me e per la mia famiglia, ma questa sentenza mi ripaga di tutto”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaelesubito dopo la sentenza di assoluzione in appello dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. L’accusa aveva chiesto la condanna a settee 4 mesi, con il rito abbreviato. “I giudici sono stati estremamente coraggiosi – dice ancora, che non è venuto alla lettura del dispositivo di sentenza in Tribunale – Gli avvocati sono stati a dir poco strepitosi. Il mio timore era quello di una sentenza di compromesso, in ...

Advertising

ilriformista : L’ex governatore siciliano Raffaele Lombardo assolto sia dall’accusa di concorso esterno che di corruzione elettora… - Sntgvn : RT @GuidoCrosetto: È stato assolto in appello Raffaele Lombardo. Ma poco importa perché era già stato condannato quando ricevette l’avviso… - robymonaldi2 : RT @GuidoCrosetto: È stato assolto in appello Raffaele Lombardo. Ma poco importa perché era già stato condannato quando ricevette l’avviso… - leograd : RT @GuidoCrosetto: È stato assolto in appello Raffaele Lombardo. Ma poco importa perché era già stato condannato quando ricevette l’avviso… - RODOLFOSALVATOR : RT @davidefaraone: Dopo 12 anni di calvario è stato assolto Raffaele Lombardo dal reato di concorso esterno alla mafia. Un reato vago, anzi… -