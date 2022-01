Lazio, si scalda la pista Origi: contatti avviati (Di venerdì 7 gennaio 2022) Divock Origi è diventata la prima scelta della Lazio per quanto riguarda il reparto d’attacco: trattativa difficile ma non impossibile Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arrivano le conferme da Sky Sport Uk per quanto riguarda la pista che vedrebbe la Lazio interessata ad Origi. Il Liverpool lo valuta 6-7 milioni una cifra elevata per un calciatore in scadenza a giugno. Il Newcastle resta alla finestra, ma la Lazio studia il colpaccio dalla Premier e avvia i primi contatti. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Divockè diventata la prima scelta dellaper quanto riguarda il reparto d’attacco: trattativa difficile ma non impossibile Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arrivano le conferme da Sky Sport Uk per quanto riguarda lache vedrebbe lainteressata ad. Il Liverpool lo valuta 6-7 milioni una cifra elevata per un calciatore in scadenza a giugno. Il Newcastle resta alla finestra, ma lastudia il colpaccio dalla Premier e avvia i primi. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio scalda Lazio, si scalda la pista Origi: contatti avviati ... trattativa difficile ma non impossibile Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arrivano le conferme da Sky Sport Uk per quanto riguarda la pista che vedrebbe la Lazio interessata ad Origi. Il ...

Lazio, si scalda la pista Origi: contatti avviati Calcio News 24 Calciomercato Juve, la Lazio avvia i contatti per un obiettivo: il punto ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Juve, la Lazio si muove per un obiettivo in comune con la formazione bianconera. Già avviati i contatti per lui Si scalda la pista Origi p ...

Lazio su Origi: avviati i primi contatti con l’attaccante del Liverpool ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Divock Origi è diventata la prima scelta della Lazio per quanto riguarda il reparto d’attacco: trattativa difficile ma non impossibile Si scalda la pist ...

