L’appello di un sindaco salernitano: “Lega fermi la A, la salute viene prima del business” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi (Sa) – “La salute viene prima del business. Il clima di crescente incertezza e l’aumento esponenziale dei contagi sui territori, impongono un regime di massima attenzione e rigore, a tutti i livelli. La Lega Calcio prenda atto e il Governo intervenga tempestivamente al fine di mettere in campo tutte le azioni possibili tese a tutelare la salute pubblica e mantenere intatta la regolarità del campionato. Il torneo di serie A deve essere fermato“. Lo scrive, in una nota, il sindaco di Baronissi (Salerno), Gianfranco Valiante che, d’intesa con altri sindaci del territorio, è pronto a mettere a disposizione un pool di Legali – coordinato dall’avvocato Gaetano Paolino – per contrastare le recenti decisioni della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi (Sa) – “Ladel. Il clima di crescente incertezza e l’aumento esponenziale dei contagi sui territori, impongono un regime di massima attenzione e rigore, a tutti i livelli. LaCalcio prenda atto e il Governo intervenga tempestivamente al fine di mettere in campo tutte le azioni possibili tese a tutelare lapubblica e mantenere intatta la regolarità del campionato. Il torneo di serie A deve essere fermato“. Lo scrive, in una nota, ildi Baronissi (Salerno), Gianfranco Valiante che, d’intesa con altri sindaci del territorio, è pronto a mettere a disposizione un pool dili – coordinato dall’avvocato Gaetano Paolino – per contrastare le recenti decisioni della ...

Advertising

anteprima24 : ** L'appello di un #Sindaco salernitano: 'Lega fermi la A, la salute viene prima del business' **… - TORREDAMARE : Favignana, crolla la passerella del traghetto. L’appello del Sindaco Forgione all’assessore Falcone - IlTelegrafo : ’Rimandiamo il ritorno in classe’ L’appello del sindaco Lippi - PolicoRobot : RT @egidio_gialdini: Il comunicato stampa dell'Amministrazione Comunale di POLICORO presieduta dal Sindaco, Enrico MASCIA, in una lettera a… - egidio_gialdini : Il comunicato stampa dell'Amministrazione Comunale di POLICORO presieduta dal Sindaco, Enrico MASCIA, in una letter… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello sindaco Appennino ligure, la denuncia-appello del sindaco di Pigna: “Nei paesi c’è la desertificazione ma la politica pensa solo alla costa” Il Secolo XIX