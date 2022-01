La strage di animali a capodanno è indegna di un paese civile (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il paese dove le regole si rispettano, a patto che facciano comodo, e possibilmente a discapito dell’altro, si distingue per la sua irreprensibilità bipolare. Disposto ad ingoiare qualsiasi meccanismo astruso in forma di lasciapassare dal funzionamento psichiatrico, pronto a subire allucinanti divieti di parrucchiere o di respirare, ma se tutti i sindaci di tutte le città emanano un’ordinanza per vietare i botti a san Silvestro, il paese dalle Alpi a Capo Passero se ne fotte e scatena l’odore del Napalm a mezzanotte. Risultato: 400 animali morti e una incalcolabile infinità dispersi, fuggiti chissà dove in preda al terrore. Questo certificano le associazioni animaliste, nel deserto più sconfortante: neanche una parola, un fiato da nessuno, men che meno dai politici col cucciolo in braccio in periodo elettorale.Ma ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ildove le regole si rispettano, a patto che facciano comodo, e possibilmente a discapito dell’altro, si distingue per la sua irreprensibilità bipolare. Disposto ad ingoiare qualsiasi meccanismo astruso in forma di lasciapassare dal funzionamento psichiatrico, pronto a subire allucinanti divieti di parrucchiere o di respirare, ma se tutti i sindaci di tutte le città emanano un’ordinanza per vietare i botti a san Silvestro, ildalle Alpi a Capo Passero se ne fotte e scatena l’odore del Napalm a mezzanotte. Risultato: 400morti e una incalcolabile infinità dispersi, fuggiti chissà dove in preda al terrore. Questo certificano le associazioniste, nel deserto più sconfortante: neanche una parola, un fiato da nessuno, men che meno dai politici col cucciolo in braccio in periodo elettorale.Ma ...

Advertising

sololatruth : @Pontifex_it Forse è meglio prendersela con Erode che ha fatto una strage di bambini e ai tanti Erode di oggi che n… - Volpina67046713 : @GioiaPongilupp2 BASTA a questa strage ! SICILIANI dimostrate di essere civili ! Denunciate, perseguite i colpevoli… - michelaserafin4 : RT @akakarolina: Dovremmo chiedere a tv e giornali in che modo le 'gesta' di un tennista valgano più di centinaia di migliaia di vite anima… - ERivetta : RT @akakarolina: Dovremmo chiedere a tv e giornali in che modo le 'gesta' di un tennista valgano più di centinaia di migliaia di vite anima… - Davide70405052 : RT @akakarolina: Dovremmo chiedere a tv e giornali in che modo le 'gesta' di un tennista valgano più di centinaia di migliaia di vite anima… -