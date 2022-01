GF Vip 6, Katia Ricciarelli shock: “Ecco cosa ci vorrebbe a Nathaly!” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continua l’accanimento di Katia Ricciarelli nei confronti di Nathaly Caldonazzo, cui già qualche giorno fa aveva detto di stare attenta perché “l’avrebbe pagata cara”. Stavolta la soprano ha dichiarato che per la show-girl romana ci vorrebbe “camionista rozzo e grosso” il quale potrebbe “stritolarla (non lo dice apertamente ma mima il gesto di strozzare o stritolare)”. Parole e gesti, quelli della Ricciarelli, che rimandano al problema della violenza sulle donne, la grande piaga di questo ventunesimo secolo per la quale già in passato nella Casa del GF Vip erano stati presi dei provvedimenti nei confronti di Clemente Russo e Salvo Veneziano. Accadrà anche questa volta, oppure Katia sarà salvata come accade sempre? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, torna Dayane Mello e rientra ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continua l’accanimento dinei confronti di Nathaly Caldonazzo, cui già qualche giorno fa aveva detto di stare attenta perché “l’avrebbe pagata cara”. Stavolta la soprano ha dichiarato che per la show-girl romana ci“camionista rozzo e grosso” il quale potrebbe “stritolarla (non lo dice apertamente ma mima il gesto di strozzare o stritolare)”. Parole e gesti, quelli della, che rimandano al problema della violenza sulle donne, la grande piaga di questo ventunesimo secolo per la quale già in passato nella Casa del GF Vip erano stati presi dei provvedimenti nei confronti di Clemente Russo e Salvo Veneziano. Accadrà anche questa volta, oppuresarà salvata come accade sempre? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, torna Dayane Mello e rientra ...

