FBI: International, trama 1^ puntata 8 gennaio 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il nuovo anno porterà una grande novità per gli appassionati del genere poliziesco. Su Rai Due, da sabato 8 gennaio 2022 andrà in onda la serie FBI: International, secondo spin-off dell'amata serie FBI dopo FBI: Most Wanted. La prima puntata intitolata Operazione falco grigio, vedrà l'agente Scott Forrester e l'intera squadra recarsi in Croazia per cercare di catturare un fuggitivo americano scappato a Zagabria con una ragazzina. All'operazione parteciperanno anche OA e l'agente Katrin Jaeger che proverà ad aiutare la squadra assicurandosi il supporto della autorità locali per poter portare a termine la difficile operazione e consegnare il fuggitivo alla giustizia.

