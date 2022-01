Ecco chi sceglierà il presidente. Le forze in campo nella corsa al Colle (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il mandato di Sergio Mattarella termina il 3 febbraio 2022 e l'appuntamento per nominare il nuovo capo dello stato è fissato per il 24 gennaio (la prima "chiama" sarà alle tre di pomeriggio). Gli scrutini saranno "diluiti": a causa della pandemia di Sars-cov-2, per questa volta gli elettori saranno chiamati a rotazione, per fasce orarie in base all’ordine alfabetico, in modo da minimizzare i rischi di contagio. Insomma, si vota e via: gli elettori potranno restare in aula in 200 al massimo e sono invitati a non sostare. Come si elegge il presidente della Repubblica Ripasso generale. In base all’articolo 83 della Costituzione, il capo dello stato viene eletto dal Parlamento in seduta comune (si riuniscono i membri di Camera e Senato) a cui si aggiungono 3 delegati per ogni regione (scelti dai rispettivi consigli regionali), fatta eccezione per la Valle d’Aosta che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il mandato di Sergio Mattarella termina il 3 febbraio 2022 e l'appuntamento per nominare il nuovo capo dello stato è fissato per il 24 gennaio (la prima "chiama" sarà alle tre di pomeriggio). Gli scrutini saranno "diluiti": a causa della pandemia di Sars-cov-2, per questa volta gli elettori saranno chiamati a rotazione, per fasce orarie in base all’ordine alfabetico, in modo da minimizzare i rischi di contagio. Insomma, si vota e via: gli elettori potranno restare in aula in 200 al massimo e sono invitati a non sostare. Come si elegge ildella Repubblica Ripasso generale. In base all’articolo 83 della Costituzione, il capo dello stato viene eletto dal Parlamento in seduta comune (si riuniscono i membri di Camera e Senato) a cui si aggiungono 3 delegati per ogni regione (scelti dai rispettivi consigli regionali), fatta eccezione per la Valle d’Aosta che ...

