De Luca in diretta, la decisione del governatore sulla riapertura delle scuole (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Restiamo in zona bianca anche se siamo fortemente a rischio”, lo ha detto Vincenzo De Luca durante la sua diretta settimanale sui social. Abbiamo tuttavia un indice Rt dell’1,6% e siamo la regione più a rischio. Vedremo fino a quando reggeremo in zona bianca. Per quanto riguarda il Covid devo constatare con grande amarezza che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Restiamo in zona bianca anche se siamo fortemente a rischio”, lo ha detto Vincenzo Dedurante la suasettimanale sui social. Abbiamo tuttavia un indice Rt dell’1,6% e siamo la regione più a rischio. Vedremo fino a quando reggeremo in zona bianca. Per quanto riguarda il Covid devo constatare con grande amarezza che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

DilectisG : RT @napolista: De Luca: «Chiuderemo le #scuole medie ed elementari fino a fine gennaio» In diretta Facebook: «In #Campania 3mila positivi… - napolista : De Luca: «Chiuderemo le #scuole medie ed elementari fino a fine gennaio» In diretta Facebook: «In #Campania 3mila… - Antonio_Tatti_ : RT @SkyTG24: Covid, De Luca: #Campania resta in zona bianca ma siamo a rischio - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, De Luca: #Campania resta in zona bianca ma siamo a rischio - contritis_ : i commenti dei ragazzi delle superiori sotto la diretta di De Luca mi stanno uccidendo?? -