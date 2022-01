Caso Saman, lo zio arrestato in Francia per l’omicidio della nipote 18enne spiazza i giudici (Di venerdì 7 gennaio 2022) Danish Hasnain, zio di Saman Abbas accusato dell’omicidio della 18enne pachistana, non si è opposto all’estradizione dalla Francia all’Italia. Danish Hasnain, zio di Saman Abbas e principale accusato dell’omicidio della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Danish Hasnain, zio diAbbas accusato delpachistana, non si è opposto all’estradizione dallaall’Italia. Danish Hasnain, zio diAbbas e principale accusato del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Danish Hasnanin, il principale indiziato per il presunto omicidio di Saman Abbas, ha chiesto di essere consegnato all'Itali… - ilgiornale : Danish Hasnanin, il principale indiziato per il presunto omicidio di Saman Abbas, ha chiesto di essere consegnato a… - zazoomblog : Caso Saman lo zio Danish non si oppone all’estradizione - #Saman #Danish #oppone - 361_magazine : Caso Saman, lo zio Danish non si oppone all'estradizione - missfrancyfer : #Disagers ci sono novità sul caso Saman -