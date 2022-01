Calciomercato Genoa | ci siamo | accordo raggiunto per Yeboah

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 gennaio 2022), nuovo colpo in arrivo per mister Shevchenko.per il giovane attaccanteCome riferito da Gianluca Di Marzio, ilè vicinissimo a mettere a segno un altro colpo. I rossoblù hanno infattil’con lo Sturm Graz per l’acquisto del giovane attaccante Kelvin. Nazionale Under 21 dell’Italia, il 21enne ha fin qui messo a segno 11 gol in 16 presenze stagionali nel massimo campionato austriaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.