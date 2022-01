Calcio | Onorato | ‘Olimpico intitolato a Rossi?Approccio da colonialismo su Roma’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Il parlamento italiano ha tante emergenze importanti da affrontare piuttosto che intitolare con una mozione da remoto lo stadio Olimpico ad un grande campione che tutti abbiamo amato ma che ha militato in 6 squadre del nord e che a Roma ha giocato soltanto in trasferta. Non c’era nessun bisogno di mettere una grande figura come quella di Paolo Rossi al centro di un dibattito costante come questo e mi permetto di dire che non c’è nessun bisogno di cambiare nome allo Stadio Olimpico. E poi non mi piace questo approccio dasu Roma, vi pare normale che il Parlamento Italiano debba decidere il nome da dare allo stadio della città di Roma? Al massimo se ne dovrebbe occupare il Comune di Roma”. Così AlessandroAssessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale a Gli Inascoltabili su New Sound Level ...